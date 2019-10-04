شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع بعد استناده لمتوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) لمتوسطه المتحرك البسيط في آخر جلساته ، ارتد منه ارتفاعاً بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، لينجح بتحويل خسائره إلى مكاسب في نهاية تداولاته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.26 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 138.16 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد

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