شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد اقترابه من مستوى الدعم المهم 36.47 ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، بعد محاولة السهم اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته السابقة ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.75 ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 36.47 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد