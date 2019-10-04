إكسون موبيل يرتفع بنطاق قناة سعريه هابطة – تحليل – 04-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم كمحاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره التي تكبدها على تداولات المدى القصير ، وفي نفس الوقت يحاول أيضاً تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يزيد من الضغط السلبي على تداولاته القادمة . Advertisements لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 65.19 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه

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