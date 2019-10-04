أمازون يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 04-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بحذر في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته سابقاً كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك توقعاتنا السلبية مازالت تحيط بالسهم طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 1747.20 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1671.41. الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه

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