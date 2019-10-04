أرامكو تعتزم إعادة تمويل ديون لـ«ساتورب» بقيمة 2.2 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تجري شركة أرامكو السعودية محادثات مع بنوك عدة لإعادة تمويل ديون لمشروع «ساتورب» المشترك مع شركة توتال الفرنسية، بهدف خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبيرج الإخبارية، مبينة أن قيمة الديون التي يجري العمل على إعادة تمويلها تبلغ نحو 2.2 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن «أرامكو» تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مشروع «ساتورب» الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن.

Advertisements

وذكرت الوكالة أن هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، مضيفة أن بنك «سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب» الياباني «وبنك الرياض» السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.

وتسعى السعودية إلى التحول نحو الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج النفط الخام من خلال تطوير صناعات جديدة في البلاد والتوسع في مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أفضل استفادة من ثرواتها الطبيعية في مجال الطاقة.

يأتي ذلك فيما تعتزم «أرامكو» و»توتال» توسيع مشروع «ساتورب» من خلال إضافة وحدات جديدة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 2.7 مليون طن من الكيماويات سنويا، مع الانتهاء من أعمال التوسعات خلال نحو 4 سنوات. وتمتلك «أرامكو» 62.5% من أسهم «ساتورب» في حين تمتلك «توتال» الحصة الباقية.