450 مليارا لمشروعات مستقبلية في منتدى الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك عدد من الوزارات والهيئات والشركات الوطنية والخاصة في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض، لعرض ما يزيد على 600 مشروع تتجاوز قيمتها 450 مليار ريال، وتتوزع تلك المشاريع في عدد من القطاعات المختلفة، مثل مشاريع مرتبطة برؤية المملكة 2030، ومشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات، ومشاريع الطاقة والمياه، ومشاريع مرتبطة بمحفظة صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع التشغيل والصيانة، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع سكنية وغيرها، وذلك بحضور نحو 2000 مقاول ومهتم بالقطاع، مثل البنوك وشركات التأمين والموردين ومراكز الدراسات والأبحاث والباحثين.

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين أن النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية ستقام في 25 - 26 فبراير المقبل، ويعد المنتدى إحدى مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمهتمين بقطاع المقاولات من مستثمرين وموردين ومطورين وبنوك وغيرهم للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية التي سوف يستعرضها أكثر من 30 جهة حكومية، وشركات وطنية رائدة.

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين والمهتمين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية المعروضة من قبل جهات عدة تحت مظلة واحدة، ومن خلالها يمكنهم إعداد خططهم المستقبلية والتعرف على توجهات القطاع، ومن جهة أخرى يعد فرصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، والاجتماع بالمقاولين وتعريفهم بالاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وسوف تشهد نسخة المنتدى لهذا العام مضاعفة عدد المشاركين من 1000 إلى 2000 مقاول ومهتم، وذلك لتعزيز عمل الهيئة الدؤوب في بناء جسور التواصل والتعاون بين المقاولين والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تهدف الهيئة من هذه الفعاليات لتحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة المدة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، وإيجاد فرصة استثنائية لبناء العلاقات بينهم وبين كل الجهات ذات العلاقة.

وستضم قائمة ملاك المشاريع في النسخة الثانية من المنتدى مجموعة من أكبر الجهات في قطاعات مختلفة، منها قطاع الصناعة والتعدين متمثلا في وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وقطاع السياحة والترفيه، ومشروع أمالا والبحر الأحمر.

ومن قطاع المواصلات والنقل تشارك وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة العمل وعدد من الهيئات والشركات الوطنية الرائدة مثل نيوم وغيرها، وما زال باب المشاركة مفتوحا للجميع.

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يذكر أن النسخة الأولى شهدت مشاركة 23 جهة عرضت مشاريعها أمام ما يقارب 1000 مقاول ومهتم، وقد لاقت فعاليات المنتدى أصداء إيجابية بعد النجاح الكبير الذي حققه ونسبة الرضا العالية من قبل المشاركين، مما دعا الهيئة إلى زيادة عدد ملاك المشاريع المشاركين وعدد المقاولين والمهتمين.

عدد الجهات المشاركة

27 جهة

عدد المشاريع المطروحة

600 مشروع

قيمة المشاريع التقديرية

450 مليار ريال