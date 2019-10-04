«البترول»: زيادة أو انخفاض بنسبة 10 بالمئة في أسعار الوقود بعد 3 شهور

الموجز

أكدت الهيئة المصرية للبترول أنها لا تختار قيمة التخفيض أو الزيادة في سعر المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها معادلة حسابية تعتمد على سعر خام برنت العالمي وسعر الصرف عالمياً.

وقال خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن معادلة التسعير التلقائي تطبق على جميع المنتجات البترولية فيما عدا أنبوب البوتاجاز والمنتجات الموجهة للمخابز البلدية والكهرباء.

وأضاف أن اللجنة تعمل كل 3 أشهر تسعير تلقائي للمنتجات البترولية، من أجل تحديد سعر المنتجات البترولية.

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وأشار عثمان إلى أنه في شهر يناير المقبل سيتم مراجعة السعر على جميع المنتجات البترولية، وأنه في حال انخفاض أسعار برنت بعد 3 أشهر سوف نشهد انخفاضا جديدا في سعر المنتجات البترولية، مؤكداً أن "قيمة الإنخفاض أو الزيادة لا تتعدى الـ 10%".

وكانت الحكومة قد أقرت نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.

وأقرت لجنة التسعير سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، مع ثبات أسعار السولار والبوتاجاز.