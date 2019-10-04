«المالية» تنفي وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالدولة

الموجز
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، عن مصير المستحقات المالية للعاملين المؤقتين بالدولة.
وأعلنت وزارة المالية عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية.
وأكدت الوزارة أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها بشأن سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم، وذلك مراعاةً للبُعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته مواقع إخبارية، أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حريصة على توفير مقومات جودة الأداء بالصناديق والحسابات الخاصة، باعتبارها ممولًا للأنشطة العامة مثل خدمات الصحة والنقل والتعليم وغيرها.
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