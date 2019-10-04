شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز التجارى فى كندا إلى أقل من مليار دولار فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، عن تقلص العجز التجارى الكندى إلى 955 مليون دولار فى شهر أغسطس الماضى، مع تزايد مبيعات البلاد من النفط والطائرات.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن العجز التجارى للبضائع فى كندا ضاق إلى 955 مليون دولار فى أغسطس، منخفضا من 1.4 مليار دولار فى الشهر السابق حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8% بينما زادت الواردات بنسبة 1% فقط.

وصدرت كندا بضائع بقيمة 50.6 مليار دولار خلال الشهر، وهذا هو خامس أعلى إجمالى شهرى على الإطلاق، والذى تم تحديده فى مايو عندما شهدت البلاد طفرة فى صادرات السيارات وقطع غيار السيارات.

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وأوضحت الهيئة فى بيانها اليوم أن الصادرات الكندية ارتفعت بنسبة 1.8% خلال شهر أغسطس، وهو ما يرجع إلى زيادة الصادرات لمنتجات الطاقة والطائرات، وارتفعت أيضًا الواردات بنسبة 1%، والسبب الرئيسى لذلك هو ارتفاع واردات الذهب والنفط الخام.

وحتى الآن فى عام 2019، ارتفع إجمالى الصادرات بنسبة 2.4% عما كانت عليه فى العام الماضى ، حيث قادت صادرات منتجات الطاقة الطريق، حيث ارتفع النفط الخام بنسبة 2.9% بعد انخفاضين شهريين على التوالى، وزادت صادرات الوقود النووى بأكثر من الضعف خلال الشهر، بينما زادت المنتجات البترولية المكررة بنسبة 13% عن مستوى يوليو.