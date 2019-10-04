شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يستقبل وفد رجال أعمال مصرى لبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عمران خان رئيس وزراء باكستان، وفد رجال أعمال مصرى لبنانى ضم شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، ماجد المنشاوى، شيرين حلمى، أحمد السويدى بالإضافة إلى عدد من الصناعيين اللبنانيين وفى حضور سفير مصر فى إسلام أباد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية قد نظمت وفدا من كبار رجال الأعمال والصناعيين المصريين واللبنانيين إلى باكستان ضمن البرنامج الاستراتيجى للوزارة للتعاون الثنائى مع لبنان فى دول ثالثة وعلى رأسها أفريقيا وباكستان.

وأكد عمران خان، على عمق العلاقات المصرية الباكستانية وإلى النتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة فى نيويورك، مشيرا إلى أهمية توقيت زيارة الوفد التى جاءت عقب لقاء الرئيس السيسى لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولاسيما فى تشجيع التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

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كما قام رئيس الوزراء، بعرض برامج الإصلاح الاقتصادى وحوافز الاستثمار فى باكستان على الوفد المصرى اللبنانى المشترك، والذين أبدوا من ناحيتهم نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية فى باكستان فى مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان، وأبدى الجانب الباكستانى اهتمامه بالصادرات المصرية من الدواء والأسمدة وأكد الجانبان المصرى والباكستانى على أهمية تفعيل برامج التعاون الفنى فى مجال الزراعة وقطاع الملابس والمنسوجات.

كما اجتمع الوفد المصرى اللبنانى بعد ذلك بوزراء التجارة والصناعة والطاقة والخصخصة والصحة والاستثمار والزراعة لمناقشة آليات التعاون بين رجال الأعمال والحكومة الباكستانية، كما التقى الوفد مع قيادات مجتمع الأعمال الباكستانى الذين أبدوا رغبتهم فى الاستثمار فى مصر ولا سيما بعد نجاح اول استثمار باكستانى فى مجال الغزل والنسيج ببرج العرب.