شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار البيت الأبيض: الفريق الأمريكى يذهب بعقل منفتح إلى جولة محادثات التجارة مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو اليوم الجمعة، إن فريق مفاوضى الولايات المتحدة يذهب "بعقل منفتح" إلى أحدث جولة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم والتى ستشمل اجتماعات على مستوى نواب الوزراء يومى الاثنين والثلاثاء واجتماعات على المستوى الوزارى يومى الخميس والجمعة.

وامتنع كودلو عن الإدلاء بأى تكهنات بشأن المحادثات لكنه قال إن البلدين كليهما أظهرا بوادر على تخفيف التوترات على مدار الشهر المنقضى، مع تأجيل الولايات المتحدة بعض الزيادات فى الرسوم الجمركية وقيام الصين بمشتريات متواضعة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

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وأضاف، أن محادثات الأسبوع القادم قد تظهر تقدما فى فتح سوق الخدمات المالية الصيني، ولا يعتقد أن تحقيقا بشأن مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيكون له تأثير على محادثات التجارة مع الصين.