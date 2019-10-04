شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوى فى تونس مستقر عند 6.7% فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوى فى تونس استقر دون تغيير عند 6.7% فى سبتمبر. ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة إلى 7.75% من 6.75% فى فبراير لمكافحة ارتفاع التضخم. Advertisements انطلقت اليوم عملية التصويت فى الانتخابات التشريعية بتونس بالخارج، التى تعد الثانية منذ إقرار دستور تونس عام 2011، حيث نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية الاقتراع فى 49 دولة عربية وأجنبية حيث تتواجد الجاليات التونسية .

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