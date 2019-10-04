شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بمستهل التعاملات بفعل نمو الوظائف فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت زيادة طفيفة فى نمو الوظائف فى سبتمبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى فى 50 عاما، مما يقلص المخاوف من حدوث تباطؤ حاد فى أكبر اقتصاد بالعالم.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 70.66 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 26271.70 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.93 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 2918.56 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 36.17 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 7908.44 نقطة.