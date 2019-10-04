شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بمستهل التعاملات بفعل نمو الوظائف فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت زيادة طفيفة فى نمو الوظائف فى سبتمبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى فى 50 عاما، مما يقلص المخاوف من حدوث تباطؤ حاد فى أكبر اقتصاد بالعالم.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 70.66 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 26271.70 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.93 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 2918.56 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 36.17 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 7908.44 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الأسهم الأمريكية بمستهل التعاملات بفعل نمو الوظائف فى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.