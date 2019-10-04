شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 18 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 713.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 402.89 مليار جنيه إلى 414 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194.6 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 597.4 مليار جنيه إلى 613.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.