فيديو.. عروض مجانية لفرق الفنون الشعبية لزوار معرض تراثنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العديد من الفاعليات الثقافية والفنية على مدار فترة المعرض، ومنها عروض فنية مجانية ويومية لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية، وتتنوع تلك العروض بين استعراضات لفنون الرقص الشعبى والتنورة والعزف على الدفوف والآلات الموسيقية التراثية والغناء. ويهدف معرض تراثنا الثقافى لأحياء الفنون التراثية المصرية بمختلف أنواعها، ودعم الصناعات اليدوية والتراثية. وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الجهاز على إضفاء روح البهجة والسرور لزوار المعرض الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس فى الفترة من 2 الى 6 أكتوبر 2019 . Advertisements وأضافت "جامع"، أن الجهاز يهدف من خلال هذه الفعاليات لنشر الثقافة الفلكلورية بين رواد المعرض والترويج للمنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة وتوضيح ارتباطها بتلك الفنون الشعبية العريقة. كما يهتم المعرض بالأطفال المصاحبين للزوار حتى لا يشعروا بالملل وأقام لهم جناح خاص لتعليم الرسم ليأخذوا معهم ما قاموا برسمه ليصبح ذكرى جميله من وحى تراث وطنهم، وأيضا سيقام اجنحة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين) لعرض وشرح تاريخ و قيمة الفنون التراثية وكيفية صناعتها.

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