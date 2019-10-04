شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عودة للأصالة بمعروضات ذات طراز فريد داخل معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد معرض تراثنا، وجود عدد كبير من المعروضات الفريدة، للحرف اليدوية والتراثية المختلقة التى يشهدها المعرض فى دورته الحالية.

وزاد الاقبال على زيارة معرض تراثنا فى ثالث أيام المعرض، من قبل المواطنين الراغبين فى شراء المقتنيات التراثية واليدوية من المعرض.

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ويقام معرض تراثنا هذا العام يقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 500 عارض من كافة محافظات مصر.

ويشمل المعرض على عدة حرف منها ومعروضات لانتاج السجاد اليدوى والحفر على النحاس وتشكيل الخزف والفخار والجريد. وكذلك سيقام متحف للحرف التراثية لاستعراض مراحل تطور بعض الصناعات اليدوية مثال (النحاس – الصدف – منسوجات اخميم – السجاد اليدوى – الخزف – الملابس التراثية).