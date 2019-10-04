شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تختتم مشاركة ناجحة فى معرض السفر والسياحة بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هاشتاج" Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى بصور زائرى الجناح المصرى اختتمت وزارة السياحة، مشاركتها المميزة فى الدورة السادسة والعشرون لمعرض السفر والسياحة UITM، الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 اكتوبر الجارى بمدينة كييف بأوكرانيا، والذى يعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية فى اوكرانيا.

وافتتح الجناح المصرى السفير حسام الدين على ، سفير جمهورية مصر العربية فى كييف، وشارك فى الافتتاح محمد عبد اللطيف المستشار السياحى فى براج والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمى من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وحظى الجناح المصرى المشارك بالمعرض بإعجاب زائرى المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرين بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية لهم على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والانستجرام، ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تم تنظيم مجموعة من المسابقات بين الزائرين ومنح جوائز تذكارية.

وجاءت هذه المشاركة فى ضوء استراتيجية الوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق سياحية جديدة.

ويعد السوق الأوكرانى أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للمقصد السياحى المصرى والتى شهدت تطورا كبيرا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة، حيث جاء السوق الأوكرانى فى قائمة أفضل عشر دول مصدرة للحركة السياحية الوافدة الى مصر واحتل المركز الثانى بعد السوق الألماني.

وتتزايد أهمية هذا السوق بعد تسيير طيران مباشر بين كييف والقاهرة عن طريق الخطوط الجوية الأوكرانية منذ إبريل 2018 .

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ولاقى الجناح المصرى المشارك فى هذا المعرض إشادة واستحسان الزائرين والمشاركين من الفنادق والشركات المصرية المشاركة نظرا لموقع الجناح المتميز، فضلا عن تزويد الجناح المصرى بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل تقنية الهولوجرام، كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوى على صور ومعلومات عن المقاصد السياحية فى مصر بعدة لغات ، بالإضافة الى استخدام نظارات ثلاثية الابعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضى Virtual reality بها صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الاحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع جمهور الزائرين.

كما تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدى مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة فى ضوء استراتيجية الوزارة فى الترويج branding by destination ، كما زُينت جدران الجناح المصرى بمواد ترويجية لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020.

وعلى هامش المعرض تم عقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع أكبر منظمى الرحلات بالسوق الأوكراني

‏a touristic, TPG, Join Up, TEZ, TUI, Coral Travel, Pegas, Anex حيث تم توجيه الشكر لهم على النجاح الذى تحقق العام الماضى وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال هذا العام، كما تناولت اللقاءات الاستعدادات للموسم السياحى القادم واستهداف شرائح ذات انفاق مرتفع وذلك بطرح برامج لمنتجات جديدة مثل السياحة الثقافية ( القاهرة – الاسكندرية – وادى النيل ) والسياحة الشاطئية، بالإضافة الى دعوة المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من أوكرانيا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

هذا وسوف يشهد السوق الأوكرانى مزيد من الحملات الترويجية والقوافل السياحية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع منظمى الرحلات لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال شتاء 2019-2020، فضلا عن الترويج للمتحف المصرى الكبير بالتنسيق مع الشركاء المهنيين لاسيما الخطوط الجوية الاوكرانية والتى تقوم بتسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا الى القاهرة.