شكرا لقرائتكم خبر عن "مواد البناء" تتوقع تراجع الأسعار مع خفض الحكومة أسعار الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار مواد البناء ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار الدولار والطاقة.

وأضاف "الدسوقى"، فى تصريحات صحفية، أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار وتوافر المعروض من السلع والخدمات بعد السيطرة على العملة الأجنبية وبدء انخفاض أسعار الطاقة التى تؤثر بصورة مباشرة على جميع المنتجات والسلع.

وتوقع نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن تشهد السوق المحلية موجة من الانخفاض لأسعار عدد كبير من المنتجات بالتزامن مع اتجاه الحكومة لخفض أسعار الغاز للمصانع.

وأشار "الدسوقى"، إلى خفض مصانع الحديد والأسمنت أسعارها، لافتا إلى أن قرار مصانع الحديد سيحفز السلع الاخرى والتجار على تخفيض الأسعار بجانب تأثير تراجع أسعار الحديد والأسمنت على الصناعات المرتبطة بها فى قطاع التشييد والبناء والعقارات.

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وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الوقود واستمرار انخفاض سعر الدولار مؤشر إيجابى لتعافى الاقتصاد المصرى ويعزز من قدرته على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وقال إن السيطرة على سوق العملات واستقرار السوق المحلية أمر طبيعى وكان متوقع بعد تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبعه من خطوات وقرارات جريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع المستويات كان لها بالغ الأثر فى تعافى الاقتصاد وانطلاقه نحو تحقيق معدلات نمو خلال سنوات.

وأضاف "الدسوقى"، أن مصر حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة على المستوى الاقتصادى وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار خلال فترة قصيرة، فضلا عن حقيق الاقتصاد معدلات نمو بلغت 6% وانخفضت معدلات البطالة والتضخم وجميعها مؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصرى فى الاستمرار فى النمو ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبى المباشر.