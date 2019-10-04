شكرا لقرائتكم خبر عن مهنة الكبار تصارع للبقاء.. معرض تراثنا ينقذ حرفة النقش على النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مستهل رحلتك فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، ستسمع أصوات خبط ونقش بأدوات خفيفة، وكأنك تسير فى خان الخليلى، أنه العم يحيى إمام الشهير بـ"ديروكولا"، والذى يعمل فى مهنة الحفر على النحاس، ويحرص زائرى المعرض لالتقاط صور لعم يحيى أثناء عمله فى النقش، والذى يتطلب وقت كبير جدا.

”الخليج 365” التقى "ديروكولا" داخل معرض تراثنا، والذى يقوم بالنقش اليدوى لإنتاج اباجورات وغيرها من الأشكال النحاسية الجذابة، ويقول " أنا خريج دبلوم تجارة وشغال الحفر على النحاس من 45 سنة على عكس رغبة والدى، وأبنائى غير راغبين فى تعلم هذه الصنعة".

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ويشكتى "إمام"، من التراجع فى الطلب على صناعة النجاس، قائلا" قلة وجود السائح الكلاس بحسب تعبيره سبب فى تراجع الطلب، لكن حتى الآن في ناس بتدور على شغل النحاس وتشتريه رغم سعره المرتفع نسبيا، مقارنة بمنتجات أخرى".