الاقتصاد

ارتفاع الإقبال لزيارة معرض تراثنا وتخصيص مواصلات مجانية للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد الإقبال على زيارة معرض تراثنا، فى ثالث أيام المعرض، من قبل المواطنين الراغبين فى شراء المقتنيات التراثية واليدوية من المعرض.

 

ويقام معرض تراثنا هذا العام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 500 عارض من كافة محافظات مصر. 

 

وكشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المواصلات المجانية للمعرض مستمرة نظراً لحرص القائمين على المعرض لوصوله لكافة المهتمين.

 

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أضافت "جامع"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن خطى سير الخط الأول من ميدان التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية ويكون الذهاب والعودة مجاناً، والخط الثانى يبدأ من ميدان الحجاز مروراً بميدان سفير وصلاح الدين وتريومف ويكون الذهاب والعودة مجانا خلال أيام 3 و 4 و 5 أكتوبر.

 

وحدد جهاز المشروعات المواعيد التالية: 10:30  ص،  12:30ظ،2:30  م،4:30  م،6:30 م لنقل الراغبين فى زيارة المعرض.

 

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا أكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى مصر يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

 

 

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