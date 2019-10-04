شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز " سندات العراق الدولارية تهوى 1.2 سنت عقب مظاهرات بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت سندات العراق السيادية المقومة بالدولار 1.2 سنت إلى أدنى مستوى فى أربعة أشهر اليوم الجمعة بعد ارتفاع أعداد القتلى فى مظاهرات عنيفة بأنحاء البلاد إلى 46 فى ظل تصاعد سريع لوتيرة الاضطرابات التى اندلعت منذ الثلاثاء الماضى .
وقالت وكالة أنباء رويترز ، تراجع إصدار 2028 إلى 95.14 سنت وهو أدنى مستوياته فى 4 أشهر وفقا لبيانات من رفينيتيف ، وانخفضت السندات ما يزيد عن سنتين منذ بداية الأسبوع.
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