شكرا لقرائتكم خبر عن "روس نفط" تعتمد اليورو فى عقود التصدير الجديدة وتتخلى عن الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت "روس نفط"، أكبر شركة خام فى روسيا، باعتماد اليورو كعملة أساسية فى عقود التصدير الجديدة، بدلا عن العملة الأمريكية الدولار. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الجمعة، أنه اعتبارا من سبتمبر الماضى بدأت "روس نفط" باعتماد اليورو كعملة دفع مقابل توريدات النفط الخام ومنتجاته. Advertisements وتعتبر "روس نفط"، أكبر شركة نفط فى روسيا، حيث تبلغ مبيعاتها نحو 2.4 مليون برميل يوميا. وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفى هذا الإطار تقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية فى احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التى تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "روس نفط" تعتمد اليورو فى عقود التصدير الجديدة وتتخلى عن الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.