شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد: ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة فى بريطانيا 1.3% فقط فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت تسجيلات السيارات الجديدة فى بريطانيا بنسبة طفيفة قدرها 1.3 % فى سبتمبر وهو شهر مهم للمبيعات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب قليلا من انخفاض فى خانة العشرات فى نفس الشهر من العام الماضى حين تأثرت السوق سلبا بتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات.

وجرى بيع 343 ألفا و255 سيارة إجمالا فى سبتمبر، وهو أحد شهرين كل عام حين يزيد الطلب عادة بفعل تعديل تسلسل لوحات الترخيص، وفقا لاتحاد مصنعى وتجار السيارات فى بريطانيا.

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وفى سبتمبر 2018، انخفض الطلب بأكثر قليلا من 20 % مع تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات فى الاتحاد الأوروبي، مما عطل إتاحة أنواع معينة من السيارات وحفز بعض شركات صناعة السيارات على عرض حوافز للمبيعات قبل التعديل.