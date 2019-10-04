شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 فى مصر خلال التعاملات الصباحية بقيمة 4 جنيهات، بالتزامن مع صعود السعر العالمى للذهب.

وسجل الذهب اليوم فى مصر 685 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، فى ظل تراجع ملحوظ فى حركة المبيعات المحلية بحسب تجار فى سوق الصاغة.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب، إن سعر أوقية الذهب ارتفع لتسجل 1509 دولارا لتواصل الصعود لليوم الثانى على التوالي، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام

سعر عيار 21 ما قيمته 685 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 783 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5480 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقى بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.