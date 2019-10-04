شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 4-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 4-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7510 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
يورو (EUR)1 يورو = 4.1180 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2428 يورو
1 ريال سعودى = 0.2160 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8142 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3553 دولار كندي
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5334 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3947 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0351 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.4576 ين يابانى
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