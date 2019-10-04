شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 4-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 4-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7510 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD) دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

يورو (EUR)1 يورو = 4.1180 ريال سعودى يورو (EUR)1 يورو = 4.1180 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2428 يورو

Advertisements جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.6293 ريال سعودى جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.6293 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2160 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8142 ريال سعودى دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8142 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3553 دولار كندي

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5334 ريال سعودى دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5334 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3947 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0351 ريال سعودى ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0351 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 28.4576 ين يابانى

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