شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 4-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-10-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.75 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى17.80 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى17.80 جنيه للشراء. 17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.75 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.75 جنيه للشراء. 17.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر17.75 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر17.75 جنيه للشراء. 17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة17.70 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة17.70 جنيه للشراء. 17.99 جنيه للبيع. Advertisements

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.76 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.76 جنيه للشراء. 17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.80 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.80 جنيه للشراء. 17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.74 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.74 جنيه للشراء. 17.92 جنيه للبيع.

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