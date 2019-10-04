شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: الاتحاد الأوروبى سيرفع سويسرا والإمارات من قائمة الملاذات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبى، عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع القادم من قائمة التكتل للدول التى تعتبر ملاذات ضريبية.
وينتظر أن يحذفوا الإمارات فى العاشر من أكتوبر من القائمة السوداء التى تضم الولايات القضائية التى تقاعست عن التعاون مع الاتحاد فى المسائل الضريبية، وسيرفع أيضا اسم جزر مارشال بالمحيط الهادى من تلك القائمة.
كما ستشطب سويسرا من القائمة الرمادية التى تضم الدول التى التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لتتسق مع معايير الاتحاد الأوروبى، وقالت الوثيقة إن سويسرا نفذت هذا الالتزام.
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