شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التعافي والأنظار على تقرير الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع للجلسة الثانية على التوالي ، مع تزايد آمال استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة الأمريكية لمواجهة مخاطر التباطؤ الاقتصادي ،ومن أجل إعادة تقييم تلك التكهنات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تقرير الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.8% ، بفضل موجة انتعاش تسيطر على معظم أسهم القطاع.

مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،وكان أخرها الصادر بالأمس موضحة نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات ، تعززت آمال استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

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ارتفع تسعير التجار لاحتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع المركزي الأمريكي أواخر الشهر الجاري إلى نسبة 100% ،ومن أجل إعادة تقييم هذا التسعير مرة أخرى يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تقرير الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

تشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأكبر فى العالم وظائف جديدة بنحو 145 ألف فى أيلول /سبتمبر ،بعد إضافة 130 ألف وظيفة فى آب/أغسطس ،تصدر البيانات بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.1 % .

وفى لندن انتعش مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع تجدد آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.