شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,508.50$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,502.20$،وسجلت أعلى مستوي 1,510.04$ ، وأدنى مستوي 1,504.78$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المعدن الأصفر"الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,519.46$ للأونصة ، بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط المستمر فى مستويات العملة الأمريكية ، مع توالي البيانات الضعيفة التي تؤشر باقتراب الاقتصاد الأكبر فى العالم من حافة الركود ،الأمر الذي رفع تسعير التجار لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه أواخر الشهر الجاري بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة هذا العام إلى نسبة 100%.

Advertisements

أظهرت البيانات ،ركود قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر ،للشهر الثاني على التوالي ،بأبطأ وتيرة فى نحو عقد من الزمان ،بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والتأكيد من صحة أكبر اقتصاد فى العالم ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،خاصة الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال أيلول/سبتمبر.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 145 ألف وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع إضافة 130 ألف وظيفة في آب/أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يلقي "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خطابا خلال الجلسة الاستماعية ضمن فعالية للمركزي الأمريكي فى واشنطن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 923.76 طن متري.