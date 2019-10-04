شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد التخلي مجددا عن مستويات 8,000$ ، مع نشاط عمليات البيع مرة أخرى ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على أكبر عملة رقمية فى العالم ، خاصة بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين "Bakkt ".

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 257$ بما يعادل نسبة 3.1% إلى 7,986$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,243$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,245$.

أنهت العملة الرقمية الرائدة "البتكوين" تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 1.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة نحو 3 مليار$ إلى إجمالي 217 مليار$ ،مع استمرار هبوط البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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يشير أحدث تقرير أجرته شركة "بينانس" للأبحاث إلى أن حجم التداول المخيب للآمال على بورصة Bakkt ربما يكون سبب الانخفاض الأخير فى عملة البتكوين ،حيث كانت هناك توقعات كبيرة حول إطلاق البورصة الأكبر فى العالم للعقود الآجلة للبتكوين ،غير أن استقبال البورصة جاء على نحو غير متوقع على الإطلاق.

سجلت العقود المفتوحة على منصة Bakkt الخاصة بمجموعة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE خلال أسبوعها الأول حوالي 623 عقدا ليصل إجمالي حجم التداول إلى ما يزيد قليلا عن خمسة ملايين دولار أمريكي.

وعلى سبيل المقارنة ، تم تداول حوالي 4,099 عقدا من العقود الآجلة للبتكوين خلال الأسبوع الأول من انطلاق التداول على بورصة CME عام 2017 ، بحجم تداول بلغ 165 مليون دولار فى اليوم الواحد.

الأمر الذي يعد استقبال فاتر جدا لمنصة Bakkt التي طال انتظار إطلاقها ،والذي يعد أمر غير متوقعا ، يعكس تمهل المستثمرين من المؤسسات قبل عقد الصفقات ،ومن المحتمل انتظارهم لعدة أيام قبل البدء فى بناء مراكز جديدة.

وفى نفس الإطار قالت بورصة CME أنها ليست لديها أي خطط لإطلاق عقود آجلة للبتكوين ،وأكدت البورصة الأمريكية أن الطلب الأول لعملائها حاليا هو الخيارات على العقود المستقبلية ،والتي تخطط لإدخالها فى الربع الأول من عام 2020 ، فى انتظار الحصول على الموافقات التنظيمية.