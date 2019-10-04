شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الرابع على التوالي بفضل البيانات الأمريكية الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باقتراب أكبر اقتصاد فى العالم من حافة الركود.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0983$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0961 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0961$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بحوالي 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0999$ ، عقب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنحو 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل البيانات الأمريكية الضعيفة.

أظهرت بيانات يومي الثلاثاء والأربعاء فى الولايات المتحدة ،ركود قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ،للشهر الثاني على التوالي ،بأبطأ وتيرة فى نحو عقد من الزمان ،بالإضافة إلى تراجع الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي خلال نفس الشهر.

وأوضحت بيانات الأمس نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات ، فى أحدث البيانات التي تؤكد على اقتراب الاقتصاد الأكبر فى العالم من حافة الركود.

عززت تلك البيانات المتتالية من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه فى وقت لاحق من هذا الشهر بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.