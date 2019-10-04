شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 27 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار موضحاً ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.63$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.68$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.87 مقارنة بالافتتاحية عند 98.88.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 145 ألف وظيفة مقابل 130 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 54.7$ مليار مقابل 54.0$ مليار في تموز/يوليو، ومع إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن الملاحظات الافتتاحية للمؤتمر السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد أشرف عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد على حلقة نقاش تحت عنوان "قياس الحد الأقصى للتوظيف في سوق عمل متغير" وذلك ضمن فعليات حدث الفيدرالي يستمع.

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كما تتطلع الأسواق لإلقاء عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج الملاحظات الختامية في الاجتماع السنوي 61 للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في دنفر، وذلك قبل أن نشهد أشرف عضو أخر في اللجنة ونائب أخر لمحافظ الفيدرالي راندال كوارليس على حلقة نقاش تحت عنوان "أهمية استقرار الأسعار وانخفاض التضخم في اقتصاد اليوم" وذلك أيضا ضمن فعليات حدث الفيدرالي يستمع.

ويأتي ذلك وسط الترقب لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية في أعقاب توالي البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي عززت فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية المقبل مع نهاية هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عن كون السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار هما السبب وراء وهن أداء القطاع الصناعي في بلاده، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول قد سمحوا للدولار بأن يرتفع أمام العملات الأخرى، ما أثر سلباً على شركات التصنيع الأمريكية، مضيفاً أن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفع للغاية وأن الاحتياطي الفيدرالي يعادي نفسه بتلك القرارات.

ونود الإشارة، لكون تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر التي جدد من خلالها انتقاداته للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول، جاء عقب أظهر قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي الثلاثاء الماضي اتساع الانكماش إلى 47.8 مقابل 49.1 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع عند 50.4، الأمر الذي عكس أسوء أداء للمؤشر منذ حزيران/يونيو من عام 2009.

وبالنظر إلى التطورات التجارية العالمية، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أصدر منظمة التجارة العالمية حكماً يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على وارداتها من الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 7.5$ مليار سنوياً نظراً لدعم الاتحاد الأوروبي المالي غير القانوني لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، وتلي ذلك أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه سيتم فرض رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بحلول 18 من تشرين الأول/أكتوبر.

ويذكر أن تصعيد الحمائية التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي جدد مخاوف الأسواق حيال التوترات التجارية العالمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع التطلع لجولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم على مستوى رفيع بحلول الأسبوع المقبل في واشنطن تهدف إلى حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين ضمن الجهود الرامية للحد من تفاقم الحرب التجارية بين واشنطون وبكين.