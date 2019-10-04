شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الجمعة مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية ولا يزال يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلات رسمية هناك.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة من قبل جمعية صناعة الإسكان والتي أوضحت ارتفاعاً 7.3% مقابل تراجع 7.2% في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الاسترالي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي تم العرض من حلاله عن تقييم بنك استراليا الاحتياطي للظروف في النظام المالي والمخاطر المحتملة للاستقرار المالي، وذلك قبل أن نشهد حديث مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس في الحدث الذي استضافته مجموعة الصناعة الاسترالية في جيلونج.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق العالمية حالياً لما ستسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والحدث المرتقب في وقت لاحق اليوم الفيدرالي يستمع والذي من المرتقب أن نشهد خلاله حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وسط التطلع لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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ونود الإشارة، لكون توالي البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها مؤخراً من قبل الاقتصاد الأمريكي، قد عزز توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية مع نهاية هذا الشهر، كما يترقب المستثمرين جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين في واشنطون الأسبوع القادم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.27% ليخسر 4.25 نقطة ويصل إلى المستوى 1,564.62، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.09% ليخسر هو الأخر 19.75 نقطة ويصل إلى المستوى 21,321.99.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.59% ليخسر 154.27 نقطة ويصل إلى المستوى 25,956.04، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 0.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,031.21.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.85% ليربح 91.88 نقطة ويصل إلى المستوى 10,913.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 18.11 نقطة ويصل إلى المستوى 6,511.10.