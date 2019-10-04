شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في عقد من الزمان أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6753، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6742، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6759، بينما حقق الأدنى له عند 0.6739.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة من قبل جمعية صناعة الإسكان والتي أوضحت ارتفاعاً 7.3% مقابل تراجع 7.2% في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الاسترالي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي تم العرض من حلاله عن تقييم بنك استراليا الاحتياطي للظروف في النظام المالي والمخاطر المحتملة للاستقرار المالي، وذلك قبل أن نشهد حديث مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس في الحدث الذي استضافته مجموعة الصناعة الاسترالية في جيلونج.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 145 ألف وظيفة مقابل 130 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 54.7$ مليار مقابل 54.0$ مليار في تموز/يوليو، ومع إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرن الملاحظات الافتتاحية للمؤتمر السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد أشرف عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد على حلقة نقاش تحت عنوان "قياس الحد الأقصى للتوظيف في سوق عمل متغير" وذلك ضمن فعليات حدث الفيدرالي يستمع.

كما تتطلع الأسواق لإلقاء عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج الملاحظات الختامية في الاجتماع السنوي 61 للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في دنفر، وذلك قبل أن نشهد أشرف عضو أخر في اللجنة ونائب أخر لمحافظ الفيدرالي راندال كوارليس على حلقة نقاش تحت عنوان "أهمية استقرار الأسعار وانخفاض التضخم في اقتصاد اليوم" وذلك أيضا ضمن فعليات حدث الفيدرالي يستمع.