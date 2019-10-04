شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في استراليا خلال آب/أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر آب/أغسطس والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5%.

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