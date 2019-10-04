شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعاود الارتفاع ماحية خسائرها مع تحول الأنظار نحو بيانات الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم ونجحت في محو خسائرها التي سجلتها أثناء الجلسة كما عوضت بعض الخسائر التي سجلتها في الجلستين الماضيتين، وذلك على الرغم من صدور بيانات ضعيفة اليوم.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى 52.6 نقطة خلال سبتمبر/أيلول، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس/آب عام 2016.



وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأربعة آلاف طلب إلى 219 ألفاً.



وسوف تصدر وزارة العمل الأمريكية غدا تقرير الوظائف الشهري مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 140 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول واستقرار معدل البطالة عند 3.7% دون تغيير.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الشؤون السياسة أثرت سلبيا على الاقتصاد، واتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة مزايا الرعاية الصحية.

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وأكد "ترامب" على أن أمريكا سوف تستضيف وفدا تجاريا من الصين الأسبوع المقبل لبحث إمكانية حل النزاع القائم بين البلدين.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 52.45 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 52.9 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.



وارتفع "برنت" بأقل من 0.1% وأغلق عند 57.71 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.9 دولار وأقل سعر عند 56.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 26201 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26205 نقاط وأقل مستوى عند 25743 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 7872 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7872 نقطة وأقل مستوى عند 7700 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2910 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 2911 نقطة وأقل مستوى عند 2855 نقطة.