شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تفشل في الحفاظ على مكاسبها أعلى 180 دولارا وتنخفض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الإثيريوم خلال تعاملات الخميس متخلية عن المكاسب السابقة التي دفعتها أعلى حاجز 180 دولار الذي تواجه عنده مقاومة شديدة تدفعها أدناه.



كانت الإثيريوم قد تخلت عن ارتفاعاتها أعلى 220 دولارا – الذي سجلته منتصف سبتمبر/أيلول – لكنها لا تزال بعيدة عن انخفاضات أودت بها أدنى حاجز 160 دولارا.

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وعلى ما يبدو، فإن الإثيريوم وقعت في نطاق ضيق من التداولات وسط تصريحات أحد المحللين في سوق العملات الرقمية بأن الإثيريوم تحشد بعض الزخم البيعي على الرسم البياني للنطاق الزمني اثنتي عشر ساعة.



وبوجه عام، تميل أغلب العملات الرقمية على رأسها "بتكوين" نحو الانخفاض في ظل عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن كالذهب وتجنب الأسهم والعملات الافتراضية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 173 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 182.2 دولار وأقل سعر عند 169.9 دولار.