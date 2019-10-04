شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ديزني" ينخفض وسط نزاع مع "أمازون" على مساحات إعلانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "والت ديزني" خلال تعاملات اليوم في أعقاب الكشف عن نزاع مع عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" بشأن مساحات إعلانية تريدها "أمازون" وترفضها شركة العروض الترفيهية.



وأعربت "أمازون" عن رغبتها في الحصول على مساحات إعلانية على تطبيقات "ديزني" التي تبث وتعرض أنشطتها على أجهزة "فاير تي في" التي تبيعها شركة التجارة الإلكترونية.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "ديزني" ترفض بشكل قاطع طلب "أمازون" وسط توقعات بأن يؤدي النزاع إلى إزالة تطبيقات "ديزني" من أجهزة "فاير تي في" حال عدم التوصل إلى اتفاق.

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وتريد "أمازون" الاستفادة بشتى الطرق من نمو صناعة العروض التلفزيونية والأفلام الحصرية والفيديوهات الأصلية في الآونة الأخيرة وبدأت تتنافس فيها الكثير من الشركات مثل "ديزني" و"آبل" ونتفليكس".



وكانت "أمازون" قد دخلت في نزاع أيضا مع "جوجل" بسبب ما أرادته شركة التجارة الإلكترونية من تخصيص مساحات إعلانية على "يوتيوب" عند بثه على أجهزة "فاير تي في" وأدى النزاع إلى وقف التعاون بينهما مؤقتا إلى أن تم التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "والت ديزني" بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 128.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 129.4 دولار وأقل سعر عند 127.5 دولار.



أما سهم "أمازون"، فقد ارتفع بنسبة 0.6% إلى 1724.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1724.7 دولار وأقل سعر عند 1685 دولار.