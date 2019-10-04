شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بنحو 5% رغم تحقيق وتيرة قياسية في تسليم السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم وسط توقعات سلبية بشأن تلبية الطلب على السيارات الكهربائية وعلى الرغم من تسجيل وتيرة قياسي في تسليم مركباتها خلال الربع السنوي الثالث.



وأعلنت "تسلا" تسليم 97 ألف سيارة كهربائية في الربع الثالث بفضل النمو القوي في تسليم "موديل 3"، ورغم هذه البيانات، إلا أنها دون التوقعات التي أشارت إلى تسليم 99 ألف وحدة.



وكانت أفضل وتيرة قياسية حققتها "تسلا" عند 95.2 ألف وحدة في الربع السنوي الثاني هذا العام.

وتعد بيانات تسليم السيارات من أهم القراءات التي يتابعها مستثمرو ومساهمو "تسلا" وصناعة السيارات الكهربائية بوجه عام نظرا لكونها توضح مسار الطلب من جانب العملاء.

Advertisements



وأوضحت "تسلا" أنها سلمت 79.6 ألف سيارة "موديل 3" في الربع الثالث و17.4 ألف سيارة "موديل إس" و"موديل إكس" مقارنة بتسليم 55.840 ألألف سيارة "موديل 3" و27.660 ألف وحدة "موديل إس" و"موديل إكس" خلال نفس الفترة عام 2018.



وأنتجت الشركة بوجه عم 96.155 ألف سيارة في الربع الثالث، وهي وتيرة يخشى محللون ألا تكون كافية للوفاء بالطلب من المستهلكين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.9% إلى 231.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 234.4 دولار وأقل سعر عند 224.2 دولار.