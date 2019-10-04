سعر الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.2%

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 مساءً, 4 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض ارتفع سعر أوقية الذهب ،اليوم ، في التعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 1507.93 دولاراً أمريكياً.

وبلغ سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم عند 1513.80 دولاراً أمريكياً.

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