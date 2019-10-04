نيسان قشقاي موديل 2020 في مصر بأسعار أقل من 2019 .. فرق السعر وصل لـ «35 ألف جنيه»

الموجز

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن توافر موديل 2020 من أيقونتها Qashqai التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية في السوق المصري.

وكشفت الشركة عبر موقعها الرسمي بشكبة الإنترنت عن مواصفات الأمان ومساعدة السائق وفي مقدمتها وسائد هوائية تصل إلى 6 وحدات بالفئة الأعلى من السيارة ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومثبت للسرعة وكاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

ووفقًا للتسعير الجديد المعلن من قبل الشركة فإن الفئة القياسية من قشقاي 2020 تباع بسعر 377.000 جنيه بانخفاض 32.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2019، والفئة الثانية الجديدة بـ404.000 جنيه باخفاض قدره 35.000 جنيه عن أسعار 2019، أما الفئة الثالثة عالية التجهيز انخفض سعرها بنحو 38.000 جنيه مقارنة بالطراز القديم وبذلك يصبح سعرها 431.000 جنيه.