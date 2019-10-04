شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور تتوقع إنتاج 590 ألف برميل يومياً من النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإكوادورى كارلوس بيريز، إن بلاده تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى 590 ألف برميل يوميا فى 2020 بعد انسحابها المزمع من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الوزير لرويترز إن الانسحاب من المنظمة التى تضم 14 عضوا ضرورى بسبب أن الإكوادور تنتج 548 ألف برميل يومياً، بما يزيد عن حصتها طبقا لاتفاق أوبك البالغة 528 ألف برميل يومياً، وتشعر أنه من الخطأ ألا تمتثل للاتفاق.

وقال الوزير "لم يوجهوا إلينا اللوم، لكننا نشعر بعدم الراحة إزاء عدم احترام الاتفاقات".

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وقال "نأمل بالوصول إلى 560 ألف برمل يوميا هذا العام وفى العام القادم سنصل إلى متوسط 590 ألف برميل يوميا... نحتاج إلى زيادة الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي... ولكى يكون لدينا المال الكافى للاستثمارات".

وتعانى الإكوادور من عجز كبير بالموازنة وعبء ثقيل من الديون الخارجية.

وتوصلت الإكوادور إلى اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى فى فبراير وخفضت دعم الوقود هذا الأسبوع ضمن حزمة إجراءات أدت إلى أكبر احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ سنوات.