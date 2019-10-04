شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بفعل بيانات اقتصادية سلبية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالى، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لأسعار الفائدة مجدداً.

وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر فى الجلسة السابقة.

واستقر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف "إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف فى القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى صوب التيسير النقدي".

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وأظهر مسح أمس الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكى تباطأ لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات فى سبتمبر أيلول فى ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف فى القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 % إلى 884.11 دولار للأوقية وهو منخفض ما يزيد عن 4% منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى منذ مايو، وربحت الفضة 0.2 % إلى 17.58 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1655.41 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن ارتفع لثمانى جلسات على التوالي.