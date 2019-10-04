الاقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بعد تراجع حاد فى الجلسة السابقة وقبيل بيانات مهمة للوظائف فى الولايات المتحدة، لكن القطاع المالى تعرض لضغوط إذ أثارت نتائج ضعيفة لمسح فى قطاع الخدمات الأمريكى مخاوف بشأن النمو ودفعت عوائد سندات الخزانة للتراجع.

 

وصعد المؤشر نيكى القياسى 0.3 % إلى 21410.20 نقطة، بعد أن هبط 2% فى اليوم السابق. لكن المؤشر القياسى تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى شهرين ليهبط 2.1 %.

 

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1572.90 نقطة لكنه اختتم الأسبوع منخفضا 2%.

 

وفى طوكيو، تعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعى البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ فى السوق، لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9 % و0.5 % على الترتيب.

Advertisements

 

ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك إذ أن البنوك وشركات التأمين اليابانية عززت استثماراتها فى الولايات المتحدة فى السنوات الماضية.

 

وقفزت أسهم الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل بعد أن ذكرت صحيفة نيكى الاقتصادية اليومية نقلا عن مصادر أن أبل أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى 10%.

 

وارتفع سهم للتصنيع 1.9 % وزاد سهم ألبس ألبين 1.3 % وزاد سهم مينيبيا ميتسوى 2.7%.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...