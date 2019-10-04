الان تتابع سعر الذهب يرتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:07 ص, 4 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 إلى 1507.93 دولاراً أمريكي لندن- الخليج 365: ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 1507.93 دولاراً أمريكياً.وبلغ سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم عند 1513.80 دولاراً أمريكياً.

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