شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف أشرف عبد السلام بتسيير أعمال المطابع الأميرية لمدة 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الصناعة والتجارة، قراراً بتكليف أشرف إمام عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من ٥ أكتوبر الجارى.

يأتى تكليف "إمام" خلفا للمهندس عماد فوزى، والذى انتهت مدة تكليفه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

كان مشروع موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2019/2020، قد كشف عن استهداف المصلحة للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية قدرها 15 مليون جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن العام المالى 2018/2019.

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فيما بلغ صافى الربح العام المتوقع بمشروع موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2019/2020، مبلغ 107 ملايين و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 76 مليون و600 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2018/2019، حيث بلغ صافى الربح العام بها 31 مليون جنيه فقط.

وقُدرت جملة التكاليف والمصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة بالعام الجديد بمبلغ 692 مليون و400 جنيه، بزيادة قدرها 91 مليون و400 ألف جنيه عن جملة التكاليف والمصروفات بموازنة العام المالى 2018/2019، حيث بلغت 601 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة العامة للتنمية الصناعية جملة إيرادات قدرها 800 مليون جنيه، بزيادة قدرها 168 مليون جنيه عن جملة الإيرادات بموازنة العام المالى الجارى 2018/2019، حيث بلغت 632 مليون جنيه.