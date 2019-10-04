شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالنشاط السلبي– تحليل -4-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتخطي العائق المستقر عند 2.5500 ليعزز بذلك السيناريو الهابط لنلاحظ تسجيله لمستوى2.5300 خلال فترة هذا الصباح, ما سبق يعزز فعالية الاستقرار ضمن محاور القناة الهابطة لنبقى بانتظار الوصول نحو المحطات السلبية والتي تتمثل بمستوى 2.4800 و 2.4000 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.4800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط