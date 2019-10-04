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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالنشاط السلبي– تحليل -4-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتخطي العائق المستقر عند 2.5500 ليعزز بذلك السيناريو الهابط لنلاحظ تسجيله لمستوى2.5300 خلال فترة هذا الصباح, ما سبق يعزز فعالية الاستقرار ضمن محاور القناة الهابطة لنبقى بانتظار الوصول نحو المحطات السلبية والتي تتمثل بمستوى 2.4800 و 2.4000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.4800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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