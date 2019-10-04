البلاتين يصمم على استئناف السلبية اللحظية– تحليل - 4-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تمسكه بالمحاولات السلبية اللحظية بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة المستقرة عند 915.00 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية إضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
يستمد السعر حاليا العزم السلبي من تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليتمكن بذلك من تشكيل موجات سلبية جديدة لحين ملامسته للدعم المحوري المستقر عند 845.00 ومن ثم لنؤكد على أهمية مراقبة تصرف السعر لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 845.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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