شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يصمم على استئناف السلبية اللحظية– تحليل - 4-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تمسكه بالمحاولات السلبية اللحظية بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة المستقرة عند 915.00 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية إضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

يستمد السعر حاليا العزم السلبي من تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليتمكن بذلك من تشكيل موجات سلبية جديدة لحين ملامسته للدعم المحوري المستقر عند 845.00 ومن ثم لنؤكد على أهمية مراقبة تصرف السعر لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط