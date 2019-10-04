شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكتسب عزم سلبي-تحليل - 4-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج لتداولات جانبية إلا أن ثباته دون المقاومة المستقرة حاليا عند 132.30 واستمرار تقديم المؤشرات الرئيسي للعزم السلبي, فإن ذلك سيؤكد محاولة تشكيله لهجوم سلبي خلال الفترة القريبة والمتوسطة. لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 130.65 وصولا نحو 128.80 ليؤكد بذلك بدء بنائه لقناة سلبية خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.30 و 130.65 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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