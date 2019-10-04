شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالهبوط- تحليل - 4-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتسلله مؤخرا دون مستوى 117.20 معلنا بذلك عن استعداده لاستئناف الهجوم السلبي والمقترح سابقا, بالإضافة إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي وليمكنه ذلك من الوصول نحو الأهداف المتمركزة عند 116.50 و 115.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.70 و 116.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط